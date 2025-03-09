На пляжах Анапы выявлены восемь участков с новыми выбросами мазута

На береговой полосе города-курорта Анапа при ежедневном мониторинге обнаружены восемь участков, на которых ночью и утром появились новые выбросы мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Небольшие скопления мелкой фракции мазута выброшены морем на центральный пляж Анапы, а также на береговую линию между курортным поселком Витязево и станицей Благовещенской. Новые фракции нефтепродуктов волонтеры и спасатели убирают в первую очередь, утверждает оперштаб.

Накануне, 8 марта, у мыса Панагия полностью завершились работы по утилизации кормы танкера «Волгонефть-239», который сел на мель недалеко от берега во время шторма 15 декабря 2024 года. С берега вывезены последние детали танкера — гребные винты и якорь, Морспасслужба очищает территорию от остатков нефтепродуктов и мусора. Экстренная необходимость демонтажа кормы танкера возникла, когда 10 января из-за трещины в корпусе произошел разлив нефтепродуктов, оставшихся в резервуарах после кораблекрушения. Спасательные службы откачали из трюма мазут и топливо, а затем разрезали корпус танкера «Волгонефть-239» на части и вывезли на переплавку.

Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар