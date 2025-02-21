В Петербурге по делу о незаконном лишении свободы задержан глава реабилитационного центра

В Санкт-Петербурге по делу о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) задержали генерального директора реабилитационного центра. Также по подозрению в причастности к преступлению был задержан 41-летний индивидуальный предприниматель, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В конце января сотрудники Центра «Э» ГУ МВД РФ установили, что работники реабилитационного центра незаконно удерживали 34-летнего и 43-летнего петербуржцев в арендованном жилом доме на Киевском шоссе в Гатчине.

«По оперативным данным, молодые люди проходили в реабилитационном центре лечение от наркотической зависимости, а когда изъявили желание прекратить лечение и покинуть центр, сотрудники учреждения наотрез отказались их выпускать»,— пояснили в главке.

Случившееся стало поводом для возбуждения уголовного дела по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц).

Индивидуального предпринимателя задержали утром 20 февраля по месту жительства — в квартире дома № 114 по Ленинскому проспекту. 36-летний глава реабилитационного центра также был задержан по месту жительства — в квартире дома № 4 по улице Первых в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что похитившего человека участника ОПГ будут судить в Ленобласти.

Дарья Астанина