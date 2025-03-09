«Зенит» выступил в поддержку Вендела

Футбольный клуб «Зенит» обратился к болельщикам после расистского инцидента с участием игрока команды. В ходе вчерашнего матча против «Факела» полузащитник Вендел показал средний палец фанатам, после того как те начали выкрикивать оскорбительные лозунги в его адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вендел (справа) во время матча с «Факелом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вендел (справа) во время матча с «Факелом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В пресс-службе клуба подчеркнули, что «Зенит» объединяет игроков, которые представляют разные культуры. В клубе считают оскорбления на расовой почве неприемлемыми и противоречащими ценностям футбола и спорта.

«Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— подчеркнули в пресс-службе.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой». Расизм также проявлял один из футболистов команды противника. Пресс-служба «Факела» заявила, что клуб «решительно выступает против любых видов дискриминации».

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Вендел всё испортил одним пальцем».