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Коммерсантъ FM
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«Зенит» выступил в поддержку Вендела

Футбольный клуб «Зенит» обратился к болельщикам после расистского инцидента с участием игрока команды. В ходе вчерашнего матча против «Факела» полузащитник Вендел показал средний палец фанатам, после того как те начали выкрикивать оскорбительные лозунги в его адрес.

Вендел (справа) во время матча с «Факелом»

Вендел (справа) во время матча с «Факелом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Вендел (справа) во время матча с «Факелом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В пресс-службе клуба подчеркнули, что «Зенит» объединяет игроков, которые представляют разные культуры. В клубе считают оскорбления на расовой почве неприемлемыми и противоречащими ценностям футбола и спорта.

«Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— подчеркнули в пресс-службе.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой». Расизм также проявлял один из футболистов команды противника. Пресс-служба «Факела» заявила, что клуб «решительно выступает против любых видов дискриминации».

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Вендел всё испортил одним пальцем».

Фотогалерея

«Факел» не добрался до «Зенита»

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Для «Факела» это была первая домашняя игра в весенней половине сезона

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После поражения на выезде от «Химок» в предыдущем туре «Факелу» очень были нужны очки

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Воронежцы находятся в зоне вылета — на 15-м месте

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За матч игроки «Факела» получили три желтые карточки, первую уже на 8-й минуте заработал Никита Моцпан

За матч игроки «Факела» получили три желтые карточки, первую уже на 8-й минуте заработал Никита Моцпан

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано

Первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голкипер «Факела» Александр Беленов в течение матча не раз спасал команду

Голкипер «Факела» Александр Беленов в течение матча не раз спасал команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Гости испытывали трудности в атаке воронежцев, которых активно гнали вперед полные трибуны, однако насыщенная оборона соперника была вскрыта простым навесом в штрафную

Гости испытывали трудности в атаке воронежцев, которых активно гнали вперед полные трибуны, однако насыщенная оборона соперника была вскрыта простым навесом в штрафную

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Еще проще гостям стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову

Еще проще гостям стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вышедший на замену Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота

Вышедший на замену Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком»

На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

После матча «Факел» официально заявлил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации».

После матча «Факел» официально заявлил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации».

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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«Зенит» приехал в Воронеж, понимая, что надо догонять «Краснодар», который в пятницу вечером обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для «Факела» это была первая домашняя игра в весенней половине сезона

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

После поражения на выезде от «Химок» в предыдущем туре «Факелу» очень были нужны очки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы находятся в зоне вылета — на 15-м месте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

За матч игроки «Факела» получили три желтые карточки, первую уже на 8-й минуте заработал Никита Моцпан

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голкипер «Факела» Александр Беленов в течение матча не раз спасал команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Гости испытывали трудности в атаке воронежцев, которых активно гнали вперед полные трибуны, однако насыщенная оборона соперника была вскрыта простым навесом в штрафную

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Еще проще гостям стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вышедший на замену Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

После матча «Факел» официально заявлил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации».

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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