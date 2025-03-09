Reuters: США отменили разрешение Ираку покупать электроэнергию у Ирана

Администрация США отказалась продлевать разрешение для Ирака на закупку электроэнергии у Ирана. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, решение американской администрации было принято в рамках кампании президента Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Иран.

7 марта господин Трамп заявил, что если Иран откажется сотрудничать с США, это повлечет последствия для Тегерана. В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто хочет «не решения проблем, а доминирования».

Политика «максимального давления» была одной из первых программ американского президента, о которой он объявил после инаугурации в январе 2025 года. Белый дом намерен изолировать Иран от мировой экономики, чтобы замедлить разработку им ядерного оружия.

Санкции против нефтяного сектора Ирана начали вводиться с 2018 года. При этом США установили исключения для некоторых стран. Иракское правительство неоднократно заявляло, что Багдад не может полностью заменить поставки ресурсов из Ирана. Из-за этого американской администрации приходится предоставлять Ираку право импортировать иранскую электроэнергию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».