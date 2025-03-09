Тяжелую технику не загрузили продажами

Российский рынок грузовых автомобилей в феврале продолжил снижение. В прошлом месяце в стране было продано 5,7 тыс. новых грузовиков. Об этом говорится в данных «Автостат инфо». Показатель в годовом выражении сократился на 46%. В целом сокращении продаж грузовиков на отечественном рынке продолжается с ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отрицательная динамика сохраняется сразу по целому ряду причин, говорит глава компании «Инфолайн-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Снижение продаж грузовых автомобилей в целом выглядит ожидаемым и связано, конечно, с беспрецедентно выросшими ставками по лизингу. Здесь сказались и влияние повышения ключевой ставки, и рост банковских комиссий. В результате фактически сейчас ставки по лизингу грузовых автомобилей начинаются от 27-28% и выше. Понятно, что при таких условиях экономическая эффективность закупок резко снижается, и мы видим эту коррекцию, которую можно было ожидать. Кроме того, сейчас в некоторых сегментах рынка начало формироваться достаточно серьезное охлаждение, если мы говорим с точки зрения спроса на грузовые автомобили. Строительная отрасль сталкивается с сокращением количества заказов.

В результате спрос на те же самосвалы, грузовую строительную технику достаточно серьезно снижается.

Что касается сферы коммерческих грузовых перевозок, то там многие игроки в условиях выросших ставок вынуждены браться за любые заказы с тем, чтобы автомобили не простаивали. Это, в свою очередь, приводит к тому, что происходит определенная коррекция стоимости услуг, что оказывает серьезное давление на доходы компании и ограничивает их потребность в обновлении автопарка».

Рост спроса на грузовые автомобили возможен только при условии серьезных государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Продажи, среди которых, как всегда, значительную часть занимает самосвальная техника, связаны в первую очередь с ростом экономики или развитием каких-то крупных инфраструктурных проектов. У нас такая ситуация была в 2023 году, когда продавалось столько грузовиков разных мастей и калибров, сколько можно было завезти в страну или выпустить на наших заводах. Отчасти эта ситуация продолжалась в 2024-м, но уже с некоей тенденцией к падению. И вот сейчас, видимо, как раз где-то переломный момент.

Если государство будет вливать в экономику большие деньги, продолжатся какие-то большие стройки, дороги будут строиться и так далее, то грузовики потребуются, и их станут покупать, даже несмотря на то, что в 2023 году было куплено, казалось бы, столько, сколько нужно, и пока больше не надо. Ведь все равно парк нужно обновлять. А если же экономика будет стагнировать или, может быть, в каких-то секторах проседать, то и рынок грузовиков будет чувствовать себя очень плохо. Тогда в лучшем случае мы будем видеть примерно нынешний уровень, а в худшем — падение усилится. Я надеюсь на то, что все-таки во второй половине года ситуация выправится».

Как подсчитали в «Автостат Инфо», в 2024 году в России было продано более 126 тыс. новых грузовых машин, что на 12% меньше, чем 2023-м. Из них 68% составили иномарки, 32% — российские бренды. «КамАЗ» оказался лидером на рынке в декабре, а по итогам всего года — китайский тягач Sitrak C7H.

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Андрей Загорский