Спецтехника обрастает цифрой

Продажи спецтехники и грузовых автомобилей на российских цифровых площадках растут: тренд на цифровизацию подогревается новыми сервисами, в частности возможностью аренды с функцией безопасной онлайн-сделки, а продолжающаяся экспансия экспансия поставщиков из КНР требует обеления рынка. В его тенденциях и перспективах разбирался «Ъ-Review».

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По данным портала «Росспецмаш-Стат», российские заводы строительно-дорожного машиностроения за восемь месяцев сократили отгрузки продукции на внутренний рынок на 2% в денежном выражении год к году, до 49,5 млрд руб. По импорту также фиксируется схожий тренд, отмечают в ассоциации «Росспецмаш». «Основными проблемами для отрасли по-прежнему остаются ставка ЦБ, растущие издержки производства, а также действующие правила по оплате работ на государственных стройках, согласно которым застройщики фактически только в следующем году получат деньги за реализуемые в этом году работы на проектах»,— рассказали «Ъ-Review» в ассоциации.

Также среди тенденций — наращивание на российском рынке доли китайских автопроизводителей. Согласно презентации сервиса «Авито Спецтехника», представленной на конференции «Дело спецтехники», в лидерах спроса сейчас бренды из КНР: Lonking, SANY, XCMG, Shacman, Howo, Sitrak, Shanmon. При этом, по наблюдениям участников рынка, у большинства китайских компаний несервисная бизнес-модель работы: они нацелены в первую очередь на продажу техники, а обеспечение запчастями для них вторично. Также интерес в сегменте спецтехники представляют турецкие Hidromek и Cukurova. Из российских производителей в рейтинг попал только КамАЗ.

Что касается цен на продукцию в отрасли, то сегодня по сравнению с сентябрем предыдущего года они снизились в среднем на 4%, уточняет менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Спецтехники» Анна Кравченко.

Тренд на цифровизацию

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авито» Фото: пресс-служба «Авито»

Заметным трендом рынка является рост спроса на спецтехнику и коммерческий транспорт на цифровых площадках. Как рассказал «Ъ-Review» директор «Авито Спецтехники» Андрей Ковалев, к сентябрю объем продаж на площадке сервиса в штуках увеличился в годовом выражении на 30%. «Если говорить о трендах, которые мы видим, то ключевым и важнейшим из них является продолжающаяся цифровизация. Число пользователей, которые приходят к нам на платформу, составляет уже 1,2 млн в месяц»,— отмечает топ-менеджер.

По словам Андрея Ковалева, сервис в первую очередь сфокусирован на предоставлении актуальной информации по цене, наличию и местоположению техники. Также среди приоритетных направлений — каталогизация и удобство поиска информации как о продукте, так и о продавце. «Для покупателя важны не только вопросы цены, но и вопросы обслуживания, ремонта, гарантии, доступности запасных частей»,— поясняет он. При этом собранные и проверенные данные способствуют обелению рынка, что принципиально важно для компании, добавляет господин Ковалев.

Курс на обеление

На работе по обелению рынка сфокусированы и российские власти. По словам замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Станислава Черторыжского, этот вопрос особенно актуален с учетом прихода в отрасль новых поставщиков. С 2022 года они стали активно занимать ниши производителей, сокращающих долю своего присутствия.

«Такая смена игроков рынка не обходится без поисков обходных путей со стороны недобросовестных участников. Мы, со своей стороны, совместно с коллегами из “Электронного паспорта” повышаем дальнейшую прослеживаемость рынка и всячески применяем механизмы для его последующего обеления»,— отметил господин Черторыжский, выступая на конференции «Дело спецтехники».

Коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн подчеркивает, что компания планомерно проводит проверочные мероприятия, повышающие безопасность и прозрачность сделок в рамках платформы сервиса. «В этом году мы организовали проверку филиалов и стоянок, чтобы указанная техника была не виртуальная, а реальная. Также работаем над повышением точности информации в объявлениях, поддерживаем тех продавцов, кто честно указывает цену и открыто говорит о дополнительных платежах,— для этого у нас создана система репутации. Например, есть различные бейджи, которыми помечаются объявления продавцов,— это позволяет покупателям выделять их в выдаче. Мы много инвестируем в это направление и будем вкладывать еще больше»,— обещает представитель компании.

Грузовики в динамике

Лидером на рынке грузовиков остается российский «КамАЗ». Остальные бренды из топ-5 — за автопроизводителями из КНР: Sitrak, Shacman, FAW и Dong Feng. Все они, кроме последнего, несколько проседают в продажах. Самая продаваемая модель на российском рынке за девять месяцев — Sitrak C7H. На втором и третьем местах — Dong Feng 4180 и Shacman SX3258 соответственно. Следом идут «ГАЗон» Next и Shacman SX3318.

Снижение продаж в большей степени связано с эффектом высокой базы, отмечают эксперты «Автостата». В КамАЗе объясняли эту тенденцию в том числе ставкой ЦБ. Автор Telegram-каналов «М2» и «Рынки грузовиков» Сергей Блинов, напротив, уверен, что ключевая ставка не является предопределяющим фактором. «Мы провели исследование. Взяли несколько стран — Китай, США, Японию, Германию, Мексику, Турцию, Россию — и проверили, насколько ставка в этих странах коррелирует с рынком грузовиков. То, что высокая ставка приводит к низкому рынку и наоборот, никак не подтверждается. Самый наглядный пример — это Япония, в которой ставки последние 30 лет нулевые, при этом рынок показывает то значительный рост, то падение»,— рассказал он в ходе конференции «Дело спецтехники». Господин Блинов уверен, что ситуацию на рынке грузовиков определяет не ставка, а динамика экономики.

Андрей Ковалев подмечает тренд на увеличение доли китайских брендов в структуре рынка. «Западных брендов, а также брендов из Японии и Кореи стало сильно меньше. Их место быстро заняли производители из Китая. Также начинает увеличиваться доля российской техники, что очень приятно»,— отмечает он. Если в 2021 года продажи китайских грузовиков на площадке составляли порядка 10% от общего объема, то на данный момент они превышают 60%, уточняет топ-менеджер. При этом цены на тягачи осенью этого года по сравнению с сентябрем 2023 года снизились на 11%, следует из данных, представленных «Авито Спецтехникой». «Конкуренция стимулирует максимально долго удерживать стоимость без повышения»,— комментирует Анна Кравченко.

Техника в аренду

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авито» Фото: пресс-служба «Авито»

Директор категории «Аренда спецтехники» в «Авито» Тимур Осипов отмечает рост спроса на цифровые услуги аренды. Уже более 200 тыс. пользователей платформы ежедневно интересуются ими, предложения поступают от 80 тыс. поставщиков, а общее число заказов превысило 5 тыс. В июле текущего года был запущен сервис с безопасной онлайн-сделкой, в рамках которого специалисты «Авито» подбирают нужную технику, деньги поступают на счет платформы и переводятся поставщику только после успешного завершения заказа, поясняет топ-менеджер. А в случае спорных ситуаций платформа запускает процесс арбитража и помогает сторонам сделки в них разобраться.

В планах компании — расширить ассортимент предоставляемой в аренду спецтехники. Сейчас это автовышки, манипуляторы и автокраны. Ближе к зиме на платформе появятся экскаваторы-погрузчики, которые смогут помочь с уборкой снега, а в следующем году — дорожно-строительная и землеройная техника, рассказывает господин Осипов. Также «Авито» работает над внедрением новых функций, чтобы удовлетворить растущий интерес потенциальных заказчиков. «Мы видим, что у крупных заказчиков на рынке есть потребность в постоплате. Изучаем возможность внедрения этой новой функции. Я думаю, в этом большая точка роста»,— отмечает он.

Что будет дальше

Основатель консалтингового агентства «Стратегия дела» Александр Цыпин считает, что в этом году рынок новых грузовых автомобилей достигнет 120 тыс. единиц. Причина охлаждения спроса — временная адаптация рынка к новым брендам. Потенциально продажи в России вполне могут достигать 140 тыс. штук и выше, считает он.

Сергей Блинов предполагает, что продажи тяжелых грузовиков в этом году достигнут 115 тыс. штук. Несмотря на тенденцию к снижению рынка, 2024 год войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, напоминает эксперт. В 2025 году он прогнозирует рынок на уровне 94 тыс. грузовиков.

В «Авито Спецтехнике» полагают, что при оптимистичном сценарии развития событий на рынке спецтехники и грузовиков продажи останутся на уровне прошлого года. При этом на платформе сервиса спрос прогнозируется планомерно высокий. Андрей Ковалев отмечает, что в 2025 году планируется расширение функций для удовлетворения растущего интереса: появится возможность не только изучать каталог информации по продукту и поставщику, но и сравнивать предложения.

Наталия Мирошниченко