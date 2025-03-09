Предприятие в Чебоксарах атаковал беспилотник

Сегодня, 9 марта, утром на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах зафиксировали применение беспилотника. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Это первый случай атаки украинских дронов в Чувашии.

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет»,— отмечает Олег Николаев.

Глава республики также заверил, что ситуация находится под контролем. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на реконструкции.

Как сообщало Минобороны, в ночь на сегодня, 9 марта, средства ПВО уничтожили 88 украинских беспилотников над восемью регионами России. Над Белгородской областью сбили 52 дрона, 13 — над Липецкой, 9 — над Ростовской, 8 — над Воронежской, 3 — над Астраханской областью и по одному беспилотнику над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

Влас Северин