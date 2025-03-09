За ночь сбили 88 беспилотников над восемью регионами России

Минобороны сообщило, что в ночь на сегодня, 9 марта, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над восемью регионами России. Над Белгородской областью сбили 52 дрона, 13 — над Липецкой, 9 — над Ростовской, 8 — над Воронежской, 3 — над Астраханской областью и по одному беспилотнику над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

В Воронежской, Ростовской, Белгородской и Рязанской областях пострадавших нет. При падении обломков БПЛА в Воронеже было повреждено остекление в одной квартире, сообщал губернатор региона Александр Гусев .В Белгородской области при падении обломков загорелась пристройка частного домовладения — возгорание ликвидировали. Власти других регионов пока не комментировали атаку

В ночь на сегодня, 9 марта, приостанавливали работу аэропорты Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани. Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу в 5:48 мск. Ограничения действовали более четырех и семи часов соответственно. Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку самолетов в 6:10 мск, Казани — в 6:30 мск.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в регионе закрыт аэропорт Владикавказа из-за плана «Ковер». Сообщение о возобновлении работы авиагавани он опубликовал в 6:58 мск.