Четыре аэропорта России возобновили работу

Росавиация сообщила, что все воздушные порты, работа которых приостанавливалась в ночь на 9 марта, возобновили прием и отправку самолетов. Речь идет об аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани.

Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу в 5:48 мск. Ограничения действовали более четырех и семи часов соответственно. Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку самолетов в 6:10 мск, Казани — в 6:30 мск.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в регионе также закрыт аэропорт Владикавказа из-за плана «Ковер». Сообщение о возобновлении работы авиагавани он опубликовал в 6:58 мск.

В ночь на 9 марта об отражении атак беспилотников сообщали губернаторы Воронежской и Ростовской областей. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также писал о работе ПВО.