Певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд

Солист музыкальной группы «Руки Вверх» обратился в Верховный суд (ВС) России с иском по поводу прав на фонограммы песен. Он требует признать недействительной их передачу ООО «Издательство "Джем"».

О поступлении иска в ВС сообщила пресс-служба суда «РИА Новости». Исковое заявление в настоящий момент находится на изучении судьи.

В марте 2024 года Сергей Жуков проиграл суд, на котором рассматривался иск о передаче прав некоторых песен группы «Руки Вверх». Речь идет в том числе о фонограммах композиций «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди». В декабре 2024 года Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7». Певец требует запретить им блокировать фильм «Руки Вверх» на онлайн-площадках из-за нарушения авторских прав.