Сергей Жуков пытается через суд не допустить блокировки фильма «Руки Вверх»

Певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7». Он требует запретить им добиваться блокировки фильма «Руки Вверх» на онлайн-площадках. Компании утверждают, что в ленте нарушены авторские права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Жуков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Жуков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На иск обратило внимание «РИА Новости». Он поступил в суд 13 декабря 2024 года. Основные слушания назначены на 5 мая.

Представитель Сергея Жукова рассказал агентству, что после ответчики по иску обращались в Роскомнадзор и суды с требованием заблокировать в интернете сначала тизеры к фильму, а затем и саму ленту. Они ссылались на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы песен, использованных в фильме.

В марте 2024 года Сергей Жуков проиграл суд, на котором рассматривался иск о передаче прав некоторых песен группы «Руки Вверх». Речь идет в том числе о фонограммах композиций «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди». В декабре Сергей Жуков обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой помочь ему в судебных спорах.