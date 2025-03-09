В Воронежской области сбили еще более пяти БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили еще более пяти беспилотников. Ранее он писал про один уничтоженный БПЛА над Воронежем.

«В двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены ещё больше пяти беспилотных летательных аппаратов»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Ранее губернатор писал, что при падении обломков БПЛА повреждено остекление в одной квартире. Точное число сбитых беспилотников он не назвал.

Ранее о сбитых БПЛА сообщали губернаторы Ростовской и Рязанской областей. В ростовском селе Ряженое из-за падения беспилотника начался пожар в частном доме. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о работе ПВО над регионом. Режим опасности атаки БПЛА объявляли в Северной Осетии, Самарской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Закрыты аэропорты Волгограда и Владикавказа.