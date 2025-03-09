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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области сбили еще более пяти БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили еще более пяти беспилотников. Ранее он писал про один уничтоженный БПЛА над Воронежем.

«В двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены ещё больше пяти беспилотных летательных аппаратов»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Ранее губернатор писал, что при падении обломков БПЛА повреждено остекление в одной квартире. Точное число сбитых беспилотников он не назвал.

Ранее о сбитых БПЛА сообщали губернаторы Ростовской и Рязанской областей. В ростовском селе Ряженое из-за падения беспилотника начался пожар в частном доме. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о работе ПВО над регионом. Режим опасности атаки БПЛА объявляли в Северной Осетии, Самарской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Закрыты аэропорты Волгограда и Владикавказа.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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