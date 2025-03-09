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Коммерсантъ FM
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Над Рязанской областью сбили несколько БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО уничтожили сбили беспилотники в небе над регионом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали»,— написал Павел Малков в Telegram. Точное число сбитых БПЛА он не назвал.

Ранее беспилотники сбили над Воронежем и Ростовской областью. О работе ПВО сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В Северной Осетии объявлен режим опасности атаки БПЛА и закрыт аэропорт Владикавказа. Аналогичные предупреждения сделали власти Самарской, Тамбовской и Курской областей. Аэропорт Волгограда приостановил работу.

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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