Над Рязанской областью сбили несколько БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО уничтожили сбили беспилотники в небе над регионом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали»,— написал Павел Малков в Telegram. Точное число сбитых БПЛА он не назвал.

Ранее беспилотники сбили над Воронежем и Ростовской областью. О работе ПВО сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В Северной Осетии объявлен режим опасности атаки БПЛА и закрыт аэропорт Владикавказа. Аналогичные предупреждения сделали власти Самарской, Тамбовской и Курской областей. Аэропорт Волгограда приостановил работу.