Над Воронежем сбили беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Воронежем. Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале. Он уточнил, что режим опасности БПЛА сохраняется.

Вечером 8 марта Минобороны России заявило, что над Белгородской и Ростовской областями уничтожены 16 беспилотников. В ростовском поселке Ряженое в результате отражения атаки начался пожар в частном доме, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Режим угрозы атаки БПЛА также действует в Тамбовской и Липецкой областях.