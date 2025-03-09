«Хамас» подтвердил проведение переговоров с США

Пресс-секретарь политбюро «Хамас» Тахер ан-Нуну сообщил, что представители палестинского движения провели прямые переговоры с делегацией из США. Встреча прошла в Дохе в феврале.

«Мы провели несколько встреч с американскими официальными лицами в Дохе, это случилось до окончания первого этапа соглашения по Газе»,— сказал Тахер ан-Нуну телеканалу «Аль-Кахира аль-Ихбария» (цитата по ТАСС). Подробностей встречи он не привел.

Ранее власти Израиля заявили, что 10 марта направят делегацию в Доху, чтобы активизировать переговоры с «Хамасом». В палестинском движении сообщили о позитивных сигналах в урегулировании конфликта. Представитель «Хамаса» Хазем Касем назвал условия, на которых движение готово продолжать контакты: проведение обмена заключеннымми, вывод израильских войск из сектора Газа и обязательства со стороны Израиля, что огонь не возобновится.

1 марта завершился первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Из-за споров сторон план дальнейшего урегулирования конфликта предложили США. Израиль поддержал его, «Хамас» отверг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».