Из-за ОРВИ в Екатеринбурге на карантин закрыли 105 детских коллективов

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 54 класса в 16 школах и 51 группа в 43 детских садах, сообщили в мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом по городу 56% случаев заболевания приходится на детей, чаще всего среди детей дошкольного возраста, при этом среди школьников отмечаются высокие темпы роста заболеваемости — на прошлой неделе он составил 21%. Всего среди горожан за неделю зарегистрировано 35,5 тыс. случаев заболевания, что на 25% выше средних многолетних показателей. Помимо ОРВИ, у них диагностируют грипп двух типов — А и Б. Эти виды инфекции определяются в 77,5% случаев.

Для борьбы с сезонными заболеваниями введен масочный режим в больницах, поликлиниках и социальных учреждениях. Ужесточены утренние фильтры при приеме в детские сады, школы, учреждения массового пребывания людей.

Напомним, за неделю с 24 февраля по 2 марта в Свердловской области зарегистрировано 45,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 16,4% выше, чем на предыдущей неделе и на 24,8% выше среднего многолетнего уровня.

Ирина Пичурина