«Краснодар» ничего не подарил

На старте 20-го тура чемпионата России по футболу состоялись два матча с участием лидеров. «Краснодар» в гостях переиграл «Пари Нижний Новгород» — 3:0, а «Локомотив» дома не сумел победить «Ахмат» — 1:1. Кубанцы с 43 очками вышли на первое место в премьер-лиге. Москвичи с 37 баллами пока занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 20-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Матч 20-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В предыдущем туре «Краснодар» упустил отличную возможность единолично возглавить чемпионскую гонку, не сумев одолеть на домашней арене «Крылья Советов». Причем тогда он потерял не только важные два очка, но и еще главного конструктора атак Эдуарда Сперцяна, который получил травму и выбыл из строя, по неофициальной информации, как минимум на месяц. Равноценной замены ему у кубанцев нет, а формально эту позицию занял Никита Кривцов — футболист, безусловно, одаренный, но не столь тонкий и эффективный.

Между тем по всем признакам матч в Нижнем Новгороде что со Сперцяном, что без него обещал быть тяжелым для подопечных Мурада Мусаева.

Команда Виктора Гончаренко, в свое время поработавшего и с «Краснодаром», судя по всему, с пользой провела зимний перерыв и укрепила состав. Новички Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров сделали разницу в первой же встрече весенней части чемпионата с «Акроном». Сын знаменитого гандболиста Эдуарда Кокшарова, как известно, является воспитанником краснодарской академии и в «Нижний» перешел на правах аренды, но это обстоятельство не помешало ему сыграть против родного клуба.

Впрочем, краснодарцы вели себя так, будто не заметили отсутствие Сперцяна, а появившийся вместо в него в стартовом составе Александр Черников даже открыл счет. Опорник отличился после подачи углового, когда уже практически лежа во вратарской площади отправил застрявший там мяч в сетку. Нижегородцы, видимо, планировали действовать на контратаках, но быстро пропущенный гол явно сбил их с толку. По истечении получаса они наконец-то создали момент, когда Кокшаров неудачно пробил с передачи Александра Эктова, также арендованного у «Краснодара», а в целом гости уверенно контролировали игру. Более того, Жуан Баши увеличил перевес, мощно зарядив из-за штрафной и вогнав мяч в ворота с рикошетом от перекладины. Кстати, результативный пас отдал тот же Черников, хотя анголец забил в отнюдь неочевидной ситуации, и на все 100% это был его гол. Вот Эктов на исходе первого тайма промахнулся из куда более выгодного положения, когда Хуан Кастильо доставил мяч на дальнюю штангу.

В дебюте второй половины встречи Джон Кордоба не использовал отличный момент. Джованни Гонсалес вывел его на пустой створ, но колумбийцу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы нанести акцентированный удар. А затем уже «Краснодару» пришлось пережить несколько неприятных эпизодов. Хозяева буквально осадили чужую штрафную, и у голкипера Станислава Агкацева заметно прибавилось хлопот. Особенно настойчиво гостям досаждал Хуан Боселли, который все-таки добился успеха. Однако арбитр Владимир Москалев совместно с бригадой VAR отменил гол уругвайца, зафиксировав нарушение в атаке со стороны Кокшарова. Нижегородцы расстроились и вскоре привезли себе третий мяч. Кордоба воспользовался их ошибкой, обвел вратаря Никиту Медведева и поразил ворота, несмотря на то что в них стоял защитник Свен Карич. А в компенсированное время капитан «Нижнего» Николай Калинский даже не реализовал пенальти, который заработал Кокшаров. Агкацев парировал 11-метровый, и «Краснодар» одержал крупную победу 3:0. Черно-зеленые набрали 43 очка и поднялись на первое место. Имеющие по 40 баллов «Зенит» и «Спартак» проведут свои матчи с «Факелом» и «Рубином» на выезде соответственно в субботу и воскресенье.

«Локомотив» после ничьей в Махачкале с «Динамо» не мог позволить себе осечку еще и в домашнем матче с «Ахматом».

Хотя грозненцы, которые сражаются за выживание в премьер-лиге, тоже представляли достаточно серьезную угрозу и в прошлом туре обыграли «Рубин» благодаря дублю центрального защитника Надера Гандри. Правда, они лишились такого яркого исполнителя, как Лечи Садулаев, нарвавшегося на четвертую желтую карточку. Его дисквалификация, конечно, ограничила атакующий потенциал команды.

Садулаева заменил взятый в аренду у «Спартака» 21-летний Даниил Зорин и сразу отметился тем, что посадил на карточку Лукаса Фасона. И вообще «Ахмат» неплохо смотрелся на первых минутах, но недоглядел за Алексеем Батраковым, и 19-летний лидер «Локомотива» забил 11-й гол в чемпионате. Нельзя не отметить и ассистировавшего ему Сергея Пиняева, который в одиночку вскрыл оборону соперника и вложил мяч в ногу партнера. Потом Пиняеву удался еще один сольный прорыв в штрафную. На этот раз он бил сам, но угодил в голкипера Георгия Шелию. Зато нападающий гостей Максим Самородов попал точно в угол, легко разобравшись с двумя защитниками железнодорожников. А в конце первого тайма опять обратил на себя внимание Пиняев, чей удар в противоход с трудом отразил Шелия.

В принципе ничья 1:1 была по игре, которая проходила с переменным преимуществом. При этом хозяевам очень повезло, когда Амин Талал запорол просто убойный момент после контрвыпада с участием Самородова и Дарко Тодоровича. У москвичей могли отличиться Владислав Сарвели с передачи неуемного Пиняева и Тимур Сулейманов, но опытный Шелия притягивал к себе все мячи. С другой стороны, и Самородов едва не замкнул скидку Гандри на угловом, так что «Ахмат» вправе сетовать на упущенную победу. У «Локомотива» стало 37 очков. Его безвыигрышная серия достигла уже пяти матчей, а три последних он завершил вничью.

Александр Ильин