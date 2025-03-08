Ребенок провалился под лед и утонул в Подмосковье

Две девочки провалились под лед в подмосковном городе Химки. В момент происшествия взрослых на льду не было. Как говорится в сообщении МЧС России, одну девочку не удалось спасти. Она провела в ледяной воде около часа.

Несчастный случай произошел на канале имени Москвы. Прохожим удалось спасти только одного ребенка. Тело второй девочки позже достали спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Следственное управление сделало напоминание родителям, что отпускать детей на лед без присмотра недопустимо.

4 марта на Суджукской лагуне в Новороссийске под лед провалилась девочка. Находившиеся рядом люди спасли ребенка.