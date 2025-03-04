В Новороссийске спасли провалившуюся под лед девочку на Суджукской лагуне

На Суджукской лагуне в Новороссийске очевидцы спасли провалившуюся под лед девочку. Кадры распространилось в соцсетях города. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что спасатели не привлекались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как утверждают в соцсетях свидетели происшествия, девочка вышла на едва замерший лед Суджукской лагуны и почти сразу же провалилась в ледяную воду. На помощь ей кинулись находившиеся рядом люди. Другие очевидцы снимали видео.

Ребенка удалось вытащить из воды на берег живым и невредимым. В соцсетях под постом с видео жители Новороссийска оставляют комментарии с предостережением об опасности на льду для детей и взрослых.

Замерзшие водоемы в Новороссийске и Абрау-Дюрсо – редкое явление для зимы, но в феврале 2025 года неблагоприятные погодные явления привели к тому, что на озерах появился лед. Полностью водоем не замерз, поэтому лед считается неустойчивым и некрепким, выходить на него опасно для жизни. Спасатели Краснодарского края регулярно напоминают жителям об опасности выходить на лед.

Алена Воробьева