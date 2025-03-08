В США впервые за 15 лет казнили человека через расстрел

Американца Брэда Сигмона, осужденного за убийство родителей своей бывшей девушки с помощью бейсбольной биты, расстреляли в Южной Каролине. Это первый случай с 2010 года, когда в США применили такой вид казни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Казнь состоялась в пятницу, 67-летний осужденный был одет в черный комбинезон с капюшоном на голове и белой мишенью с красным кругом на груди, сообщает AFP. Его расстреляли трое добровольцев из числа сотрудников тюрьмы. Свидетелями казни были члены пострадавшей от его рук семьи, его адвокат, священник, представитель прокуратуры, следователь шерифа и три представителя СМИ.

Сигмон сам выбрал такой вид наказания, отказавшись от смертельной инъекции и электрического стула. Расстрел вызвал протесты в Южной Каролине. Группа активистов с плакатами «Каждая жизнь бесценна» и «Вершите правосудие, а не судьбы» собралась возле тюрьмы перед казнью. Сторонники и адвокаты Сигмона обратились к республиканскому губернатору штата Генри Макмастеру с просьбой смягчить его приговор до пожизненного заключения. Губернатор отклонил прошение.

Сигмон убил Дэвида и Глэдис Ларк в округе Гринвилл в 2001 году, пытаясь похитить их дочь из дома. Пресс-секретарь тюрьмы, где казнили Сигмона, Кристи Шайн сообщила, что для последней трапезы Сигмон выбрал жареную курицу, фасоль, картофельное пюре с подливкой, печенье, чизкейк и сладкий чай. Глава отдела по обеспечению соблюдения смертной казни Джеральд «Бо» Кинг заявил, что Сигмон в качестве своего последнего заявления призвал положить конец смертной казни.