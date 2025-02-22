В США впервые за 15 лет проведут смертную казнь путем расстрела

Осужденный в Южной Каролине Брэд Сигмон станет первым за 15 лет американским осужденным, которого казнят путем расстрела. CBS News передает, что мужчина добровольно выбрал именно этот метод исполнения смертной казни.

Брэд Сигмон приговорен к смертной казни за похищение девушки и убийство ее родителей бейсбольной битой в 2001 году. Исполнение наказание назначено на 7 марта. Осужденного привяжут к стулу, ему на голову наденут специальный капюшон. После этого мужчине выстрелят в сердце с расстояния 4,5 метров.

Осужденный выбрал исполнение смертной казни путем расстрела вместо введения инъекции или электрического стула. По словам адвокатов, Брэд Сигмон не выбрал электрический стул, потому что он «сожжет и сварит его заживо».

CBS News отмечает, что с 1976 в США были расстреляны трое осужденных. Последняя такая казнь произошла в 2010 году.