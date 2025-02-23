Суд арестовал счета иноагента Аскерова из-за долгов в 130 тыс. рублей

Суд возбудил три исполнительных производства против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан иноагентом) из-за задолженности 130 тыс. руб. Его счета арестованы. С судебными материалами ознакомилось «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ровшан Аскеров (признан иноагентом)

Фото: @roa72 Ровшан Аскеров (признан иноагентом)

Фото: @roa72

В материалах указано, что последнее из трех производств начали в феврале. В 2023 году Ровшана Аскерова (признан иноагентом) трижды штрафовали: два раза — за игнорирование иноагентской маркировки и один раз — за отсутствие отчетности, которую требуется предоставлять уполномоченному органу.

Минюст признал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» иностранным агентом в декабре 2022 года, в мае того же года его заочно арестовали. По данным СКР, Ровшан Аскеров (признан иноагентом) опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова. В январе 2025 года Росфинмониторинг включил Ровшана Аскерова (признан иноагентом) в список экстремистов и террористов. Он проживает не в России.