Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев обыграл китайского теннисиста Бу Юньчаокэтэ во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Игра продлилась 1 час 36 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина. В третьем круге он сыграет с американцем Алексом Микельсеном.

29-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге АТР. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 титулов ATP. В 2021 году он выиграл US Open.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории Masters и проводится на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $9,6 млн, соревнования завершатся 16 марта.

О том, как российские теннисисты начали сезон,— в материале «Ъ» «Недобор на кортах».