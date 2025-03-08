При падении обломков БПЛА поврежден резервуар НПЗ в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого беспилотника повредили резервуар Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших нет.

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы»,— написал Александр Дрозденко в Telegram.

Губернатор добавил, что в Ленинградской области сбиты два беспилотника: один на подлете, другой — над территорией Киришского НПЗ. Минобороны заявляло, что в регионе уничтожен один БПЛА.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) принадлежит «Сургутнефтегазу». На сайте предприятия указано, что оно является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.