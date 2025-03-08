Над четырьмя регионами сбили 31 беспилотник

Минобороны России заявило, что в ночь на 8 марта силы ПВО уничтожили 31 беспилотник. Их сбили в небе над четырьмя регионами.

26 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем. Еще три БПЛА уничтожили над территорией Брянской областью. По одному беспилотнику сбили над Ленинградской и Ярославской областями.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки БПЛА в городе Стародуб загорелось промышленное предприятие. Жительница округа получила осколочные ранения. В Санкт-Петербурге, Ярославле, Грозном, Владикавказе, Саратове и Волгограде приостанавливали работу аэропорты.

Об отражении атаки БПЛА в ночь на 8 марта сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, последний раз беспилотники над регионом сбивали вечером 7 марта.