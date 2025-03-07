Аэропорт Волгограда приостановил работу

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения введены в 21:54 мск для обеспечения безопасности полетов полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— сказано в сообщении ведомства.

В предыдущий раз ограничения на работу авиагавани вводили 15 февраля. Спустя около часа они были отменены. Тогда над Волгоградской областью сбили 17 беспилотников, сообщало Минобороны.