Задержанный в США террорист сознался в причастности к теракту в «Крокусе»

Власти США задержали члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена в РФ) Мохаммада Шарифуллу. Он сознался, что инструктировал исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Минюст США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохаммад Шарифулла

Фото: @FBIDirectorKash Мохаммад Шарифулла

Фото: @FBIDirectorKash

Мохаммад Шарифулла был задержан 2 марта за организацию теракта в Кабуле в 2021 году. В ходе допроса Мохаммад Шарифулла признался, в частности, в том, что от имени запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан» передавал причастным к теракту инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие. Он также заявил, что узнал в двух арестованных боевиках тех, кого он инструктировал.

3 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены. Расследование длилось менее года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человека, пострадали больше 500 посетителей. Арестованы 11 фигурантов дела о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористы пойдут под суд в годовщину теракта».