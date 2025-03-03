Бастрыкин подтвердил завершение расследования дела о теракте в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены. Расследование длилось менее года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.

Как писал «Ъ», почти три десятка фигурантов дела приступили к ознакомлению с материалами следствия еще в начале февраля. 6 февраля о завершении расследования сообщал и адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Ожидается, что уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу к годовщине теракта — 22 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористы пойдут под суд в годовщину теракта».