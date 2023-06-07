«Если потребуется, мы проведем референдум»

Вчера совет по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрел предложение о строительстве 170-метровой колокольни Смольного собора — сооружение изначально было запланировано архитектором проекта Бартоломео Растрелли, но так и не было построено. Инициатор возведения колокольни (адепты проекта предпочитают слово «воссоздание»), Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры, аффилированный со структурами «Газпрома», вынес на обсуждение два варианта расположения звонницы. Первый — на историческом месте внутри ансамбля собора, второй — на площади Растрелли. Совет рекомендовал рассмотреть альтернативные места размещения. Необходимость появления такой доминанты остается предметом дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представлявший проект руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин считает, что реализация проекта петербургского зодчего поставит точку в признанном во всем мире шедевре европейского барокко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Представлявший проект руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин считает, что реализация проекта петербургского зодчего поставит точку в признанном во всем мире шедевре европейского барокко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Официальное обсуждение идеи довести до конца замысел Растрелли по строительству в ансамбле Смольного собора колокольни высотой более 170 м состоялось в Петербурге впервые. Представляли инициативу представители Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге и руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин. Сторонники задуманного проекта настаивают на том, что реализация проекта петербургского зодчего поставит точку в признанном во всем мире шедевре европейского барокко. Они также апеллируют к «духовной, культурной и патриотической значимости» не построенной во времена императрицы Елизаветы Петровны башни.

Секретарь попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Анна Хмелева отметила, что по изначальному замыслу великого зодчего колокольня должна была стать самым высоким христианским собором в мире и символом торжества Российской империи. Помимо высокой исторической и культурной ценности для нашей страны, объект является архитектурным достоянием всего мира, считает она. «Неслучайно на обложке издания "Триумф европейского барокко", опубликованного в Великобритании, изображена непостроенная колокольня Смольного собора»,— обратила внимание госпожа Хмелева, показав собравшимся саму книгу.

Общий тезис оппонентов идеи сводился к тому, что нельзя воссоздать то, чего никогда не было, и, возможно, сам Растрелли в свое время передумал сооружать гигантскую колокольню, поэтому ее и не построили. Депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер партии «Новые люди» Дмитрий Павлов озвучил вопрос, витавший в воздухе: сколько может стоить возведение такого гигантского сооружения и из каких источников будет оплачиваться строительство? Директор фонда Илья Козлов ответил, что стоимость оценивается в 6–8 млрд рублей, а источники финансирования, естественно, будут внебюджетными. «На данном этапе есть два потенциальных жертвователя, один из которых — ПАО "Газпром"»,— сказал господин Козлов.

Депутат Марина Шишкина спросила, узнавали ли инициаторы проекта, что думают о появлении башни жители города. Госпожа Хмелева проинформировала, что предварительный опрос общественного мнения показал, что 55% опрошенных горожан скорее за строительство колокольни, 25% высказались резко против. «Если потребуется, мы проведем референдум»,— заверила госпожа Хмелева. У поддерживающей идею колокольни академика архитектуры, профессора Татьяны Славиной поинтересовались, нужен ли такой объект культа в XXI веке, на что госпожа Славина ответила: «Именно в XXI веке — периоде безбожия, запутанности, в эти тяжелые времена, он как раз и нужен. Устремленность вверх, к небесам — естественная потребность человека во все времена. Именно поэтому все самые величественные и красивые сооружения в мире — это храмы и соборы».

Каждая из сторон обсуждения осталась при своем мнении. Однозначно большинство членов совета высказалось за то, что проделанная фондом и командой архитектора Мамошина исследовательская работа по поиску исторических чертежей колокольни, большинство из которых хранится в архивах Варшавы и Вены, и по восстановлению изначального облика звонницы заслуживает наивысших похвал и публикации как отдельного ценного архитектурного труда. Кроме этого, значительная часть членов совета, включая вице-губернатора Линченко и председателя КГИОП Сергея Макарова, были единодушны во мнении, что надо называть предложение «своими именами» — не воссозданием, а новым строительством.

Большое внимание участники совета уделили месту расположения предполагаемой колокольни. Предложенные инициаторами места размещения объекта — историческое, в виде надвратной колокольни, то есть прямо напротив главного входа в собор, и альтернативное — на существующей площади Растрелли. Первый вариант кажется нереальным даже самим авторам замысла, так как в этом случае придется демонтировать постройки существующего ансамбля собора. В протокол заседания было занесено, что совет предложил инициаторам продумать и другие альтернативные варианты размещения доминанты. Озвучивались версии «посадить» колокольню в створе Невы рядом с непостроенным Орловским тоннелем, на территории Главной водонапорной станции «Водоканала» у Смольного, напротив гостиницы «Охтинская» и даже в Приморском районе города, по соседству с новой доминантой Северной столицы — «Лахта-центром».

После обсуждения архитектор Михаил Мамошин заявил «Ъ-СПб», что ничуть не расстроен из-за рекомендаций совета, а, напротив, рад начавшейся легитимной дискуссии вокруг объекта. На вопрос, какие временные перспективы у возможного проекта, госпожа Хмелева сообщила, что строительство точно не начнется в ближайшие полтора-два года. «Два-три года уйдут на подготовку документации. Легитимность проекта (а в данном случае законность строительства придется обсуждать не только на городском и федеральном, но и на международном уровне, так как возведение новодела может лишить исторический центр Петербурга статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.— «Ъ-СПб») очень важна для нас».

Александра Тен