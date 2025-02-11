Фонд не бьет в колокол

Вчера в ходе депутатских слушаний проекта поправок в закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…» председатель КГИОП Алексей Михайлов сообщил, что изменения в законе не предусматривают строительства 170-метровой колокольни Смольного собора. Инициатором проекта выступает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, аффилированный со структурами «Газпрома». Представители фонда считают, что поводов для беспокойства нет, и отмечают, что и не выходили с подобным предложением к городу. Решение возводить или не возводить задуманную Растрелли, но так и не построенную звонницу должен принять совет по сохранению культурного наследия. Вынести концепцию колокольни на обсуждение совета инициаторы планируют летом или осенью этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декабрь 2021 года. Шоу дронов «Колокольня Смольного собора»

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Декабрь 2021 года. Шоу дронов «Колокольня Смольного собора»

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Вопрос о возможности строительства колокольни Смольного собора подняла депутат от КПРФ Ирина Иванова. По изначальному замыслу зодчего Бартоломео Растрелли в ансамбле Смольного собора была предусмотрена 140-метровая пятиярусная надвратная колокольня. Проект получил одобрение императрицы Елизаветы Петровны. В процессе проектирования высота башни была увеличена до 167,8 м. Сооружение должно было стать шедевром русского барокко, главной градостроительной доминантой Санкт-Петербурга и самым высоким зданием Европы середины XVIII века. Колокольня была возведена до двух ярусов, но затем планам архитектора помешали Семилетняя война, смерть Елизаветы Петровны и другие причины. Достраивал Смольный собор Василий Стасов, который заметно изменил первоначальный облик объекта. Сторонники современного проекта предлагают возвести звонницу высотой около 170 м и тем самым выполнить желание Растрелли построить самое высокое христианское сооружение в мире.

Инициатором воссоздания (или строительства, как говорят противники идеи, настаивающие на том, что нельзя воссоздать то, что так и не было построено) проекта выступает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, аффилированный со структурами «Газпрома». Разработкой концепции занимается известный архитектор Михаил Мамошин.

Секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелева уточнила «Ъ-СПб», что поправки в закон об охранных зонах Петербурга, допускающие возможность размещения колокольни Смольного собора, и не предполагались. «В настоящее время фонд занимается подготовкой документации для экспертизы ЮНЕСКО, ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), заключение которых вкупе с полными архивными исследованиями и результатами археологических раскопок мы представим совету по сохранению культурного наследия»,— рассказала госпожа Хмелева. По ее словам, инициаторы проекта могут попросить город провести заседание совета в июне или сентябре.

Первый раз совет по сохранению культурного наследия Петербурга обсуждал вопрос необходимости строительства колокольни Смольного в июне 2023 года (см. «Ъ-СПб» от 07.06.2023). Тогда архитектор Мамошин предложил несколько вариантов размещения звонницы: историческое — прямо напротив главного входа в собор и альтернативные — на существующей площади Растрелли или на каплевидном участке на Смольной набережной. Как сказала госпожа Хмелева, совету предстоит решить, где строить объект и строить ли его вообще. В любом случае, пока идет СВО, даже если строительство одобрит город, инициаторы не будут приступать к проекту, добавила представитель фонда.

Управляющий партнер ИТП «Урбаника» Федор Коньков полагает, что колокольню строить не нужно. «Большое преимущество города — это его линия высотности крыш, прерываемая только отдельными соборами и церквями. Вторгаться в нее новоделами такого масштаба вредно и с точки зрения эстетики, и потому, что это открывает окно для дальнейших изменений»,— прокомментировал эксперт.

Александра Тен