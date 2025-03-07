Глава Ростовской области Юрий Слюсарь объявил режим повышенной готовности

Временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба областного правительства. Уточняется, что в документе прописаны все регламенты по оповещению граждан.

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Так, решение о предупреждении о воздушном нападении будет приниматься дежурными сменами. Это позволит оперативно информировать население через мобильное приложение «МЧС России», установленное на смартфонах и других гаджетах, а также через рассылку СМС.

По словам Юрия Слюсаря, он видит многочисленные нарекания дончан в адрес работы системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности: уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем. «Усиливаем меры информирования жителей, – подчеркнул врио губернатора в своем телеграм-канале. – Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России - скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации».

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что глава Дона посоветовал жителям скачать приложение МЧС с оповещением о ракетной опасности.

Распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности было принято в связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и (или) разрушением (обрушением) в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципалитетах Ростовской области. Документ разработан и принят в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Введенный в регионе режим будет действовать до особого распоряжения.

Владимир Андреев