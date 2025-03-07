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Глава Дона посоветовал жителям скачать приложение МЧС с оповещением о ракетной опасности

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил жителям региона скачать приложение МЧС для получения информации о чрезвычайных ситуациях. Таким образом глава региона отреагировал на жалобы жителей на работу системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности, уведомления от которой приходят с опозданием или не приходят совсем. По словам Юрия Слюсаря, через приложение будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Они настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации», - посоветовал глава региона в своем Telegram-канале.

Сергей Иванов

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