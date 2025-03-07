«Ситуация опять меняется»

Дональд Трамп призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров. Президент США впервые за достаточно долгий период времени вновь допустил усиление антироссийских санкций. Это произойдет в том случае, если российская сторона откажется идти на компромисс. Ранее о том же говорил министр финансов США Скотт Бессент. Между тем сегодня, 7 марта, было официально объявлено о начале консультаций делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белому дому не удалось достичь согласия с Кремлем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговоры США и Украины пройдут в Джидде, это второй по величине город в Саудовской Аравии. Тогда как с российской делегацией американцы встречались в столице — Эр-Рияде. Общий сценарий выглядит следующим образом: в понедельник, 10 марта, в страну прибывает Владимир Зеленский для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Как известно, президент Украины собирался посетить королевство еще 18 февраля, однако отменил поездку, поскольку в этот день там как раз проходили упомянутые выше российско-американские переговоры. После общения с наследным принцем Зеленский покинет страну, оставив свою переговорную команду, которая предположительно в среду, 12 марта, начнет диалог с американцами.

Спецпосланник Стив Уиткофф ранее сообщил, что базовое условие Америки — не шестимесячное перемирие, как предполагалось ранее, а бессрочное. Зеленский, со своей стороны, предлагает согласованный с Европой план частичного прекращения огня на море и в воздухе. Судя по той информации, которая есть на сегодня, если Киев соглашается остановить боевые действия на неких компромиссных условиях, за этим, судя по всему, следует подписание пресловутой ресурсной сделки в качестве бонуса. Что касается поставок вооружений, с этим не до конца понятно, но, возможно, и они возобновятся. Далее согласованный план передается российской стороне. Это в идеале.

И вот здесь начинается самое интересное: Дональд Трамп заявил, что Россия настроена продуктивно и готова заключить сделку, и он об этом знает. Из этого можно сделать вывод, что с Кремлем, в отличие от Украины, идут непубличные консультации. Требования РФ известны: базовый сценарий — это стамбульские договоренности, то есть никакого перемирия, никакой заморозки, никакого НАТО, нейтральный статус Украины, российский Крым, новые территории признаются и так далее и тому подобное. Если Россия отвергает немедленное перемирие, что тогда? Это главная интрига.

Ставим многоточие, потому что на сцене неожиданно появляется Дональд Трамп и грозит Москве новыми жестким санкциями, в том числе и против банковского сектора, а также требует, чтобы стороны немедленно садились за стол переговоров и не ждали никаких встреч в Саудовской Аравии, видимо, речь идет об этом.

По словам президента Соединенных Штатов Америки, армия России разносит ВСУ на поле боя, что, по идее, неудивительно, поскольку он сам же только что отменил поставки вооружений. Это называется «вот тебе на». Хотя только что казалось, что санкции вот-вот, наоборот, снимут. Об этом уже шли переговоры, и даже назывался список позиций, по которым ограничительные меры предполагалось отменить. Но теперь ситуация опять меняется, вот такой у нас непростой партнер.

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Дмитрий Дризе