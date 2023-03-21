СКР возбудил дело против блогера Саши Митрошиной за уклонение от налогов на 120 млн рублей

В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица), сообщил СКР по Москве. Полиция провела обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саша Митрошина

Фото: Соцсети Саши Митрошиной Саша Митрошина

Фото: Соцсети Саши Митрошиной

По версии следствия, госпожа Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит». Чтобы не платить НДС и НДФЛ, девушка якобы использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

«Со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Александра Митрошина разрабатывает курсы по продажам в соцсетях и организует тренинги, создала проект «Инсталогии». У ее страницы в Instagram (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) 4,2 млн подписчиков. Сама девушка сейчас живет в Дубае.

7 марта аналогичное дело возбудили против блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Их следствие подозревает в неуплате налогов на 300 млн руб. С них взяли подписку о невыезде. Помимо неуплаты налогов СКР инкриминирует им легализацию преступных доходов.

Подробности — в материале «Ъ» «Блогерам Чекалиным запретили выход в интернет».

Лаура Кеффер