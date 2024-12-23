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В Татарстане на 40% выросло число выдворенных мигрантов

В Татарстане количество выдворенных из России мигрантов увеличилось на 40%. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев на заседании республиканского парламента.

В ходе проверок МВД выявили более 20 тыс. нарушений в миграционной сфере. Это на 16% больше, чем в 2023 году. Марат Галеев рассказал, что количество нарушений в части незаконного использования труда мигрантов выросло в 2 раза.

На миграционном учете состоит более 99 тыс. иностранных граждан. Около 46% мигрантов приехали с целью трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане откроют центр адаптации иностранцев.

Диана Соловьёва

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