Военнослужащие Мьянмы примут участие в параде на День Победы

Президент Владимир Путин сообщил, что в параде на Красной площади в честь Дня Победы примут участие военнослужащие из Мьянмы. Он также пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлаина в Москву на 9 мая.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Мин Аун Хлаин подтвердил, что официальные представители Мьянмы посетят парад в честь Дня Победы.

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Мин Аун Хлаин сделали совместное заявление, в котором призвали мир к консолидации для ответов на вызовы в области безопасности. Они сказали о намерениях укрепить авторитет и статус ООН, а также прикладывать усилия, чтобы предотвратить гонку вооружений в космосе.

Ранее о готовности посетить Москву 9 мая говорили президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Роберт Фицо. Приглашение также получили председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Индонезии Прабово Субианто, Бразилии Лула да Силва и Белоруссии Александр Лукашенко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мин Аун Хлаин сходил королем».