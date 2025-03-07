Проректора липецкого ЕГУ отправили под домашний арест по подозрению в хищениях

Суд избрал проректору Елецкого госуниверситета (ЕГУ) в Липецкой области Евгении Герасимовой меру пресечения в виде домашнего ареста. Она подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Герасимова вчера была доставлена на допрос в СКР

Фото: с сайта Елецкого государственного университета Евгения Герасимова вчера была доставлена на допрос в СКР

Фото: с сайта Елецкого государственного университета

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Герасимовой стало известно накануне. По версии следствия, она похитила у вуза бюджетные средства путем сбора с работников выплаченных им премий. После этого фигурантка составила служебную записку, согласно которой ее коллегам выплатили те же средства повторно.

В ноябре 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны первый проректор ЕГУ Роман Поляков и замдиректора института психологии и педагогики Татьяна Красова. Им также вменялся незаконный сбор денег с сотрудников вуза — на 175 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Алина Морозова