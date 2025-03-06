Проректора липецкого ЕГУ Герасимову заподозрили в мошенничестве

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении проректора одного из местных вузов. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Герасимова

Фото: с сайта Елецкого государственного университета Евгения Герасимова

Фото: с сайта Елецкого государственного университета

В СКР не назвали имя фигуранта. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о проректоре Елецкого госуниверситета (ЕГУ) по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности Евгении Герасимовой. Сегодня ее доставили на допрос к следователям.

По версии следствия, фигурантка похитила у вуза бюджетные средства путем сбора с работников выплаченных им премий. После этого она составила служебную записку, согласно которой ее коллегам выплатили те же средства повторно. Размер ущерба, как пояснили «Ъ-Черноземье» в СКР, еще устанавливается.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Евгения Герасимова в 1990 году окончила аспирантуру по кафедре дошкольной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена. В том же году стала завкафедрой педагогики и психологии (дошкольной) в ЕГУ. В связи с разделением кафедры с 2003 года была завкафедрой возрастной и педагогической психологии, в 2011 году она была переименована в кафедру психофизиологии и педагогической психологии. В 2003 году защитила докторскую диссертацию, через два года получила звание профессора. С марта 2013 года была ректором ЕГУ, в феврале 2022-го перешла на должность проректора по учебной работе, в марте того же года — проректора по стратегическому развитию и внутреннему контролю, в августе — проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности. С октября 2022-го возглавляет объединенный диссертационный совет ЕГУ и Тамбовского госуниверситета имени Державина.

В ноябре 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны первый проректор ЕГУ Роман Поляков и замдиректора института психологии и педагогики Татьяна Красова. Им также вменялся незаконный сбор денег с сотрудников вуза — на 175 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Алина Морозова