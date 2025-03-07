В России упали продажи водки

Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) снизились за январь-февраль 2025 года на 23,4%, составив 11,776 млн дкл, сообщает Росалкогольтабакконтроль. Ликеро-водочных изделий продали на 14,8% меньше (2,141 млн дкл), водки — на 26,3% (7,635 млн дкл), а коньяка — на 18,3% (945 тыс. дкл).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Розничные продажи игристых вин в России при этом увеличились на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а виноградных вин — на 14,8%. По данным ведомства, за два месяца было реализовано 2,42 млн дкл шампанского и 5,102 млн дкл виноградных вин. Однако продажи плодовой алкогольной продукции упали на 87,9%, составив всего 241 тыс. дкл.

Общий объем розничных продаж алкоголя (без учета пива, сидра и медовухи) за январь-февраль 2025 года сократился на 25,6%, составив 19,976 млн дкл.

Как ранее писал «Ъ», импортное вино за год выросло в цене в среднем на 40%. Наибольший рост наблюдается у продукции из «недружественных» стран, для которых с 2024 года действуют повышенные пошлины на ввоз. Российские импортеры на этом фоне стараются диверсифицировать портфель, наращивая поставки из стран Латинской Америки и ЮАР.

Подробнее читайте в материале «Сухое в остатке».