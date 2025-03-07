Автокредиты держат скорость

Рынок автокредитования, показывавший в последнее время снижение выдачи в среднем на 30% ежемесячно, в феврале смог удержаться на уровне января, снижение составило менее 2%. В банках указывают на то, что заемщики переключаются на более дешевые машины, но при этом чаще берут кредиты на приобретение не подержанных, а новых автомобилей, так как в этом сегменте действуют спецпрограммы производителей. Средняя сумма автокредита снижается семь месяцев подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитического агентства Frank RG, в феврале банки выдали автокредиты на 84 млрд руб., это оказалось на 1,85% меньше, чем в январе, и на 51% меньше, чем в феврале 2024 года. В количественном выражении снижение в феврале было еще менее заметным (минус 0,3% к январю 2025 года). При этом средний чек автокредита в феврале 2025 года показал снижение седьмой месяц подряд (минус 1,5% за месяц), до 1,2 млн руб.

При этом текущая динамика свидетельствует если не о начале восстановления выдач автокредитов, то хотя бы о стагнации. Выдачи в сегменте автокредитования начали стабильно падать с сентября 2024 года, в среднем падение месяц к месяцу за этот период составляло 30% (исключение — декабрь, когда наблюдается сезонный рост, но в 2024 году он был равен 0%), в январе падение продолжилось с прежней динамикой. Таким образом, февраль, хоть и не показал роста, практически остановил падение выдач в сегменте, но банкиры не спешат радоваться. «Мы не считаем, что рынок автокредитования начал восстанавливаться: обычно февраль демонстрирует более высокие объемы, но значения февраля остались на уровне прошлого месяца»,— отмечают в ВТБ. «В продажах банка в феврале не произошло существенных изменений,— отмечает директор департамента розничного бизнеса Ингосстрах-банка Максим Макуха.— Ситуация в первом полугодии будет зависеть от решений ЦБ относительно ключевой ставки».

При этом, несмотря на снижение среднего чека, говорить о переходе спроса на покупку в кредит б/у авто пока не стоит. Как ранее сообщал “Ъ”, в январе кредитные продажи новых авто превысили аналогичный показатель по подержанным машинам со значительным отрывом (см. “Ъ” от 14 февраля). «На фоне роста процентных ставок и снижения уровня одобрения кредитов снизились продажи именно в сегменте подержанных автомобилей, что привело к увеличению доли кредитов на новые авто,— говорит Максим Макуха.— Основные продажи новых автомобилей сегодня осуществляются благодаря субсидируемым программам со стороны автопроизводителей, где ставки значительно ниже». По данным за последние месяцы видно, что наибольшее снижение выдач автокредитов в денежном выражении происходило в сегменте подержанных авто, подтверждает аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов. «Снижение среднего чека, вероятно, является следствием двух факторов. Во-первых, в связи с дороговизной займов население может делать больший первоначальный взнос из собственных средств,— поясняет он.— Во-вторых, повышение утильсбора в октябре 2024 года в первую очередь коснулось дорогих авто с более мощными двигателями. То есть спрос мог перейти на более бюджетные варианты». По словам начальника аналитического отдела «Риком-Траста» Олега Абелева, снижение среднего чека автокредитов говорит о том, что всплеск роста спроса на автокредиты, который был в январе, после выплаты годовых бонусов, прошел.

В 2025 году автокредитование сохранит положительную динамику, но темпы прироста портфеля замедлятся относительно 2024 года, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Несмотря на значительный объем предложения на рынке, высокие процентные ставки продолжают оказывать давление на сегмент автокредитованиия»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Впрочем, директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова обращает внимание на то, что с начала текущего года наблюдается увеличение доли кредитных продаж в сегменте авторитейла до уровня 41–42%, что превышает показатели осени прошлого года, составлявшие 35–38%. «Рост обусловлен в том числе адаптацией банков и других участников рынка к мерам регулятора, направленным на сдерживание роста сектора автокредитования, а также увеличением складских запасов у дилеров и брендов,— поясняет она.— Последнее решение ЦБ по ключевой ставке позволяет предположить, что пик роста процентных ставок уже пройден и в ближайшие месяцы можно ожидать их постепенное снижение на 2–3% к концу второго квартала 2025 года».

Ксения Дементьева