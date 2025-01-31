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Коммерсантъ FM
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И бонусом — автокредиты

Банкиры и заемщики нашли способ оживить рынок

В конце прошлого года банки значительно увеличили по сравнению с запрошенными одобренные суммы по автокредитам. В других сегментах розничного кредитования такой практики нет. По мнению экспертов, банкиры старались максимально стимулировать упавший спрос, включая допрасходы в тело кредита в обмен на снижение ставки. Граждане же, получившие в конце года премии и бонусы, не возражали.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года резко выросла степень одобрения выдачи автокредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Так, объем одобренных к выдаче автокредитов на 137% превысил объем запрошенных средств. Более высокие показатели были характерны для второго и третьего кварталов 2024 года, когда выдачи автокредитов обновляли исторические рекорды (см. “Ъ” от 7 июня 2024 года). Однако в четвертом квартале выдачи резко упали, откатившись к показателям середины 2023 года (см. “Ъ” от 7 декабря 2024 года).

Кроме того, в других сегментах розничного кредитования в конце года наблюдалась обратная ситуация, хотя там также были низкие объемы выдачи. Так, по данным ОКБ, суммарное отношение выданных ипотечных кредитов к запрашиваемым суммам составило 106% против 111% в ноябре. В сегменте кредитов наличными показатель по итогам декабря опустился до 113,5% против 117% в ноябре.

В опрошенных банках не ответили на запрос “Ъ”. Лишь в ВТБ сообщили, что не наблюдали роста одобряемой суммы в первую очередь в связи с изменениями риск-политики ЦБ. Впрочем, это не противоречит статистике ОКБ, там запрашиваемая сумма в декабре снизилась до 54,3 млрд руб., а выданная — до 74,5 млрд руб., оба показателя меньше, чем объем выданных средств в ноябре (91 млрд руб.) «В декабре клиенты получают премии, тринадцатые зарплаты и другие выплаты и по возможности стремятся направить их не только на депозиты, но и на крупные покупки»,— поясняют в ВТБ. В неофициальных беседах банкиры отмечают, что «существенная часть первоначального взноса оплачивалась собственными средствами заемщиков в декабре», что могло способствовать росту одобряемой суммы кредита. Кроме того, после получения заемщиками годовых бонусов их кредитное качество улучшается, поэтому банки одобряли большие суммы заявок, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Вместе с тем, по словам экспертов, нередко запрошенные заемщиками суммы не включают дополнительные услуги, как, например, пакет страхования, сигнализация, аксессуары для автомобиля и др. «Такие услуги банки привыкли финансировать через тело кредита»,— указывает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев. Также в условиях высокой ключевой ставки и роста банковских ставок по автокредитам дилеры стараются выдавать кредиты с более низкими ставками, но с обязательными сервисами, отмечает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс Платформа» Екатерина Конова. В таком случае клиент оформляет кредит по «визуально комфортной для него ставке», но с более высокой суммой кредита за счет включенных сервисов, поясняет она.

Причем такая «щедрость» кредитных организаций может сохраниться и в ближайшее время, так как в условиях стагнирующего рынка и высокой конкуренции банки пытаются увеличить свой кредитный портфель. Как отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ клиентская база банков в автокредитовании заметно сократилась, «поэтому по новым заявкам на покупку автомобилей банки пошли на некоторое послабление». При этом, автокредитование традиционно считается относительно безопасным, «так как обеспечено залогом в виде транспортного средства, поэтому риски в этой части тут минимальны»,— указывает президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Ксения Дементьева

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