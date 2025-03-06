Биржа недобрала проценты

В четвертом квартале 2024 года Московской бирже (MOEX: MOEX) не удалось сохранить позитивную динамику предшествующих лет. Чистая прибыль за отчетный период сократилась на 13,4%, до 17,4 млрд руб. Несмотря на высокие ставки долгового рынка, биржа снизила процентный доход из-за сокращения остатков на клиентских счетах. Кроме того, у торговой площадки опережающими темпами росли операционные расходы, в том числе на расширение инфраструктуры и зарплаты сотрудникам. Биржа рассчитывает, что это приведет к росту комиссионных доходов. Однако эксперты указывают, что на фоне ожидаемого снижения процентных доходов торговой площадке потребуется скорректировать свои планы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Московской биржи в Большом Кисловском переулке

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Здание Московской биржи в Большом Кисловском переулке

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чистая прибыль Московской биржи в четвертом квартале 2024 года составила 17,4 млрд руб., что оказалось на 13,4% меньше, чем годом ранее. Это следует из ее отчетности по МСФО. Результат оказался ниже консенсус-прогноза «Интерфакса», согласно которому аналитики ждали роста чистой прибыли в отчетном периоде на 8,5%, до 21,8 млрд руб. Более того, по сравнению с показателем третьего квартала минувшего года чистая прибыль сократилась почти на 25%. Вместе с тем, согласно финансовым отчетам предыдущих шести лет, Московская биржа показывала сезонный квартальный рост в конце года. Например, в 2023 году рост составил более 40%, в 2022 году — более 28%.

Согласно отчетности по МСФО, в целом за 2024 год чистая прибыль биржи увеличилась на 30%, до 79,3 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль составила 80,1 млрд руб., увеличившись на 34% в сравнении с результатами прошлого года.

При этом комиссионные доходы биржи выросли на 20,6%, до 63 млрд руб., а процентные и прочие финансовые доходы — на 68%, до 92,3 млрд руб.

В целом торговая площадка продолжает получать высокие комиссионные доходы. В четвертом квартале 2024 года они обновили исторический рекорд, превысив 18 млрд руб.

Вместе с тем процентные и прочие финансовые доходы в четвертом квартале оказались минимальными в этом году, составив 19,1 млрд руб.

Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, главным образом «разочаровал процентный доход, несмотря на то что ключевую ставку в четвертом квартале повысили до рекордных 21%». Однако из-за снижения клиентских остатков на счетах процентный доход упал на 36% по сравнению с третьим кварталом 2024 года, отмечает он. На бирже также связывают снижение прибыли в отчетном квартале в основном за счет «снижения процентных доходов из-за сокращения объемов клиентских остатков».

Вместе с тем директор по работе с клиентами «БКС Мир Инвестиций» Андрей Петров указывает на сильный рост операционных расходов, в том числе расходов на рекламу. Так, согласно отчетам биржи, операционные расходы за прошлый год выросли на 61%, до 46,3 млрд руб. В частности, расходы на рекламу и маркетинг выросли в 3,3 раза, до 6 млрд руб., в том числе за счет трат и развития проекта «Финуслуги». Расходы на персонал выросли с 64%, до 25,1 млрд руб. Инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин указывает, что рост операционных расходов на 61% связан с инфляционными процессами и расширением инфраструктуры. Однако этот рост оказывает давление на маржинальность бизнеса, отмечает он.

На бирже пояснили, что продолжают инвестировать «в укрепление действующих бизнесов и стратегические проекты, поэтому сохраняется потребность в найме персонала и продвижении продуктов».

При этом основной целью таких инвестиций является «рост комиссионного дохода». Дополнительный вклад в рост расходов традиционно вносят амортизация и расходы на техобслуживание.

При этом аналитики отмечают, что ожидаемое снижение ключевой ставки негативно отразится на большей части процентных доходов. По словам Ивана Ефанова, если «сегодня Московская биржа является бенефициаром высокой процентной ставки», то в будущем с учетом ожидаемого начала разворота и начала цикла смягчения ДКП в 2025 году «ей будет тяжело повторить очень сильный результат 2024 года». Как отметил господин Веревкин, благоприятная конъюнктура на денежном рынке выступила одним из основных драйверов роста показателей биржи, однако «этот источник доходов оказался уязвимым в долгосрочной перспективе».

Этот риск обостряется увеличением операционных расходов в 2025 году — биржа заявила, что они могут вырасти на 40%. По словам Андрея Петрова, для эффективной работы бизнеса необходимо снижать операционные расходы либо расти за счет комиссионных доходов, но «без новых прорывных инструментов или притока новых инвесторов, в том числе зарубежных, решить данную проблему будет не просто».

Кирилл Балбанов