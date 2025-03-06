Актер предпочел службу посадке

Актер Глеб Калюжный, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело об уклонении от военной службы, не стал скрываться, сам явился к следователю, частично признал вину, после чего отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тыс. руб. и вручили повестку на 20 марта. По предварительным данным, 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер и певец Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер и певец Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня около полудня 26-летний Глеб Калюжный пришел в Пресненский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве на Красной Пресне. Его сопровождали адвокат и директор Григорий Сухов. Следователь в течение трех с половиной часов допрашивал актера в рамках возбужденного накануне уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

По данным близких к следствию источников «Ъ», Глеб Калюжный частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию.

Впрочем, само уголовное дело пока не прекращено, а срок его расследования продлен до 5 мая.

После допроса Глеб Калюжный сразу поехал в объединенный военкомат Тверского района на Мантулинской улице, где он состоит на воинском учете. Там ему выписали штраф в размере 30 тыс. руб. за неявку по повестке в установленный срок и вручили новую повестку. По ней актер обязан прибыть 20 марта в единый пункт призыва на военную службу на улицу Яблочкова. Предполагается, что там ему выпишут еще одну повестку.

Весенний призыв на службу в России стартует 1 апреля. При этом сборный пункт на Угрешской улице, откуда призывников направляют непосредственно в войска, начинает работать 15 апреля, а будущих солдат там собирают с 16 апреля. На эту дату, как ожидается, Глебу Калюжному и будет выписана следующая повестка. Если все так и произойдет, то СКР прекратит уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Калюжный

Фото: @kalyzhnyy Глеб Калюжный

Фото: @kalyzhnyy

Господин Калюжный, его директор и адвокат от каких-либо комментариев о сложившейся ситуации отказались.

Как сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении звезды «Вампиров средней полосы» и «Красного шелка» было возбуждено утром 5 марта.

Повестки актеру приходили в квартиру на Пресне, где он временно зарегистрирован. Между тем Глеб Калюжный проживал в основном по другим адресам на съемных квартирах. Однако после того, как повестки стали рассылать через «Госуслуги» в электронному виде, актер свою получил. 17 октября он явился в единый пункт призыва, получил повестку на 24 октября на Угрешскую улицу, но туда не приехал. При этом он переехал в Химки по адресу постоянной регистрации, где попытался встать на учет в местном военкомате, что правоохранителями было сочтено умышленной затяжкой времени и в итоге привело к уголовному преследованию актера. Отметим, что если бы Глеб Калюжный не пришел добровольно к следователю, то его могли объявить в розыск.

Сергей Сергеев