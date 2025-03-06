На продолжение Планерной улицы потратят 614 млн рублей

Строительство участка Планерной улицы от Глухарской улицы до реки Каменка оценили в 614 млн рублей. В Санкт-Петербурге ищут подрядчика на выполнение работ.

Заказчик в лице ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что исполнитель проведет земляные, планировочные и укрепительные работы, установит временные здания и сооружения. Подрядчику также предстоит благоустроить территорию, утилизировать земляные массы и строительные отходы.

Завершить строительство участки дороги должны к концу 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до 24 марта 2025 года, победитель будет определен спустя три дня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый ЗАГС в Московском районе построят почти за 600 млн рублей.

Татьяна Титаева