Новый ЗАГС в Московском районе построят почти за 600 млн рублей

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявил конкурс на строительство здания ЗАГСа в Московском районе города. Начальная цена контракта составила 584,7 млн руб. Итоги подведут 26 марта, на проведение работ отвели один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Московского района Фото: Пресс-служба администрации Московского района

Согласно документации, подрядчик должен построить двухэтажное здание. На первом этаже планируют разместить фуршетный зал, вестибюль для гостей с парадной лестницей и гардеробом, помещения охраны. На втором — зал для торжественной регистрации браков, зимний сад, гостиные, комнаты жениха и невесты.

Нюанс в том, что здание хотят построить в зеленой зоне между домами 3к3 и 5 по Московскому шоссе. Местные жители выступают против застройки. В ответ чиновники заявляют, что участок выбирали с учетом функционального назначения территории, планировочной ситуации и транспортной доступности. Кроме того, он не входит в границы территорий зелёных насаждений общего пользования городского и местного значения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительство новой сцены МДТ включили в перечень проектов с госфинансированием.

Андрей Маркелов