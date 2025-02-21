Медианная стоимость долгосрочной аренды в Петербурге в феврале снизилась на 3,4%

По состоянию на начало февраля 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Петербурге составила около 43 тыс. рублей в месяц с учетом жилья всех типов комнатности. При этом стоимость съема немного сократилась — на 3,4% относительно января. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Что касается локаций, то больше всего долгосрочная аренда за месяц в Петербурге подешевела в Коломне — медианная ставка там снизилась на 15,7%, до 47,5 тыс. рублей. При этом снижение стоимости сопровождалось пополнением предложения наиболее бюджетными вариантами. Рост числа доступных для арендодателей квартир в округе составил 9,3% по всем типам комнатности.

В Смольнинском округе медианная ставка сократилась на 12,4% — до 72,2 тыс. руб., в Муниципальном округе № 78 — на 11,6%, до 75,1 тыс. руб., Екатерингофском — на 11,6%, до 43,9 тыс. руб., Петровском — на 10,3%, до 109,4 тыс. руб. Также стоимость съемного жилья за месяц уменьшилась в округе Комендантский аэродром, Южно-Приморском, Правобережном, Невском и округе Парнас.

В то же время в некоторых локациях Петербурга медианные ставки продемонстрировали рост. В большинстве из них увеличение стоимости сопровождалось ростом предложения наиболее дорогих лотов, в том числе инвестиционных квартир в современных проектах.

К таким округам, в частности, относятся: Аптекарский остров — на 10,5%, Литейный — на 8,6%, Озеро Долгое — на 8,1%. В округах Введенский, Дачное, Георгиевский, Муниципальный округ № 7, Ульянка, Муниципальный округ № 21 и Красная Речка рост медианной ставки не превысил 8%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде квартир в Петербурге выросло на 21%.

Андрей Цедрик