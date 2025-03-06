Популярная в ФРГ передача удалила статью о принадлежности яхты сестре Усманова

Сегодня немецкий вещатель Norddeutscher Rundfunk (NDR) удалил с сайта самой популярной телепрограммы в Германии Tagesschau статью с ложными утверждениями о том, что сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является владелицей яхты Dilbar. Вещатель также письменно обязался не распространять эту информацию в будущем. Совет Евросоюза (ЕС) использовал это утверждение в обоснование санкций против госпожи Исмаиловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Статья «Сколько активов уже заморожено», опубликованная в апреле 2022 года, содержала утверждения о принадлежности яхты Dilbar Гульбахор Исмаиловой. 4 марта 2025 года NDR подписал заявление о прекращении противоправных действий, включая отказ от распространения ложной информации. Вещатель также отказался от ранее сделанных заявлений о якобы принадлежащих господину Усманову объектах недвижимости в Германии.

Представители Алишера Усманова и его сестры неоднократно заявляли, что яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном господином Усмановым для планирования наследства, и ни он, ни госпожа Исмаилова не имеют прав на активы траста.

В феврале крупнейшее немецкое информационное агентство DPA отозвало свою публикацию о том, что госпожа Исмаилова якобы владеет яхтой Dilbar. Новости исчезли с сайтов изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrcker Zeitung и ряда других.