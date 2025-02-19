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Коммерсантъ FM
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DPA отозвало новость о принадлежности яхты Dilbar сестре Алишера Усманова

Немецкое информагентство DPA отозвало публикацию о том, что Гульбахор Исмаилова, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова, владеет яхтой Dilbar. Совет Евросоюза (ЕС) использовал это утверждение в обоснование санкций против госпожи Исмаиловой, также из-за этого в 2022 году немецкие правоохранительные органы провели на яхте обыски.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Источником для статьи DPA послужили посты в соцсети X немецкого Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в апреле 2022 года. Ведомство уверяло, что идентифицировало Гульбахор Исмаилову как собственницу Dilbar по итогам «тщательного расследования». Ее адвокаты потребовали от BKA прекратить распространение ложных данных, после чего ведомство удалило посты и обязалось отказаться от подобных заявлений. 17 и 18 февраля DPA уведомило своих медиапартнеров о том, что отзывает новость, и рекомендовало им удалить публикации по этой теме «во избежание правового спора», сообщила пресс-служба господина Усманова.

Совет ЕС ввел санкции против Гульбахор Исмаиловой на основании утверждений о том, что она владеет Dilbar и недвижимостью в Европе в интересах своего брата. Представители господина Усманова и его сестры говорили, что яхта находится в безотзывном трасте, учрежденном бизнесменом для планирования наследства, и они не имеют прав на активы траста.

В январе 2024 года суд Гамбурга признал недостоверной публикацию американского Forbes о том, что Алишер Усманов владеет недвижимостью в Мюнхене. В июне тот же суд запретил немецкому изданию Tegernseer Stimme распространять утверждение, что бизнесмен владеет виллой в Баварии. В феврале 2025-го суд запретил немецкой газете Tagesspiegel распространять ложные утверждения о бизнесмене, в том числе о покупке им активов нечестным путем.

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