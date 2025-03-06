Tether заблокировала активы на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд рублей

Эмитент крупнейшего стейблкойна USDT компания Tether заблокировала средства на кошельках российской криптобиржи Garantex на сумму 2,5 млрд руб. Вся криптовалюта USDT, находящаяся на российских кошельках, находится под угрозой, предупредила площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей»,— говорится в сообщении Garantex в Telegram-канале. Отмечается, что площадка приостановила оказание всех услуг, включая вывод криптовалют, до решения проблемы. На сайте Garantex сообщается, что приостановка связана с проведением технических работ.

В феврале ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций против России. Минфин США ввел санкции против криптобиржи в 2022 году.

USDT привязана к доллару США. По оценкам The Wall Street Journal, оборот этой криптовалюты сравнялся по объемам с картами Visa. Tether зарабатывает на обороте стейблкойна больше, чем инвестгигант BlackRock, в 2023 году ее прибыль превысила $6 млрд.

Подробнее о причинах популярности USDT — в материале «Ъ FM» «USDT раскрутил оборот».