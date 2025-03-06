СКР закончил расследование дела о хищении при ремонте объектов Балтфлота

Военные следователи СКР завершили расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2022 года Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракт с ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» для ремонта объектов теплового хозяйства Балтийского флота. Армен Амбарцумян был привлечен к работам в качестве субподрядчика по контракту стоимостью более 215 млн руб.

В том же году предприниматель подделал документы о выполненных работах. Таким образом он похитил бюджетные средства на сумму более 3,7 млн руб. В качестве меры пресечения для обвиняемого суд избрал запрет определенных действий.

О возбуждении уголовного дела против Армена Амбарцумяна СКР сообщил в январе 2025 года. Тогда ведомство рассказало, что у предпринимателя арестовали имущество на сумму причиненного ущерба.

Никита Черненко